Funkmast für Region am Stausee

Ein neuer Mobilfunkmast soll die Netzabdeckung in der Region Tonndorf, Nauendorf und Hohenfelden verbessern. Seit Beginn der Woche laufen die Bauarbeiten am Ortsausgang von Tonndorf in Richtung Stausee. Eine etwa zwei Meter tiefe Baugrube ist bereits ausgehoben. Am Freitag soll die massive Betonplatte gegossen werden. Anfang Februar soll der etwa 35 Meter hohe Stahlgittermast errichtet werden. Welche Netzbetreiber zukünftig auf dem Mast ihre LTE-Sende- und Empfangseinrichtungen installiert haben werden, ist noch nicht bekannt.