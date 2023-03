Fußweg an der Weimarer Sternbrücke zur Sicherheit dicht

Weimar. Stützmauer weist erhebliche Risse auf und muss einer Prüfung unterzogen werden.

Über eine sofortige Sperrung des Verbindungsweges zwischen der Leibnizallee und der Straße Über dem Kegeltor hat die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung informiert. Im Rahmen einer Straßenkontrolle seien an dem dazugehörigen Stützbauwerk des Verbindungsweges Risse im Natursteinmauerwerk festgestellt worden, hieß es zur Begründung der Maßnahme.

Bis zur abschließenden Überprüfung der Standsicherheit der Stützmauerkonstruktion müsse der Weg zum Schutz der Fußgänger abgesperrt werden. Wann diese Überprüfung stattfinden soll, ließ die Stadt offen. Als alternative Route für Fußgänger verwies die Verwaltung in der Mitteilung abschließend auf den Weg über die Leibnizallee bis zum Abzweig Am Horn.