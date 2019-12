Gänsehaut-Momente vor der Kirche in Hopfgarten

Gänsehaut-Momente bescherte der Förderverein der Kirche St. Vitus zu Hopfgarten den Menschen, die sich Samstag vor dem Portal versammelten: Kurz nach 15.30 Uhr brachte die Künstlerin Fanja Bachmann-Godejohann die erste der drei neuen Bronzeglocken mit einem Klöppel zum Klingen.

Mucksmäuschenstill war es im Kirchgarten, wo die drei neuen Glocken am Vorabend aufgestellt worden waren, als das „h“ der kleinsten Glocke (Taufglocke) erklang. Und ebenso, als später zum ersten Mal in Hopfgarten das „gis“ der mittleren Glocke (Rufglocke) sowie das mächtige „e“ der großen Glocke (Totenglocke) zu hören war.

Seit November 2012 war keine Kirchenglocke mehr in Hopfgarten zu hören

Vor dem Portal wurden die neuen Kirchenglocken in Hopfgarten präsentiert. Die Künstlerin Fanja Bachmann-Godejohann und Maik Vent, Vorsitzender des Fördervereins der Kirche St. Vitus, enthüllten sie und stimmten sie an. Foto: Susanne Seide

Mehr als sieben Jahre war es da her, dass in Hopfgarten Kirchenglocken zu vernehmen waren. Am 6. November 2012 mussten die alten Gussstahl-Glocken aus dem Glockenstuhl abgehängt werden, weil dieser baufällig war. Nach dessen Komplettsanierung 2016 stand die Frage, ob diese wieder aufgehängt oder neue angeschafft werden. Da die Glocken mit beinahe 100 Jahren ihre Lebenserwartung bereits erfüllt hatten, entschieden sich Kirchgemeinde und Förderverein für neue Glocken aus Bronze. Der Vereinsvorsitzende Maik Vent enthüllte am Samstag die zuvor in weißen Tüchern geschützten und mit roten Bändern versehenen Glocken gemeinsam mit der Künstlerin.

Glockenzier hat eine enge Verbindung zu Hopfgarten

Auf der mittleren, 25 Zentimeter hohen Glocke, ist hinter einem großen Kreuz eine Ortsansicht von Hopfgarten zu sehen. Foto: Susanne Seide

Die Wahl-Hopfgärtnerin hatte die Glockenzier geschaffen, die eng mit dem Dorf verbunden ist: Die große Glocke trägt zum Schriftzug „Hoffnung“ die Hopfgärtner Linde, die auch im Gemeindewappen zu sehen ist. Die mittlere Glocke zeigt zum Schriftzug „Glaube“ ein großes Kreuz, das eine Ortsansicht schützt, die kleine Glocke zur „Liebe“ in einem Herz Hände von Einwohnern – als Symbol, dass sie von Gotteshand getragen werden.

Im Frühjahr des nächsten Jahres folgen Aufzug und Weihe in der Kirche

Die Glocken waren am 4. Oktober bei der traditionsreichen Werkstatt Grassmayer im österreichischen Innsbruck gegossen worden. Noch am Samstag kamen sie in die Kirche. Bis sie dort ihren vorgesehenen Platz finden, vergeht noch etwas Zeit: Am 25. April 2020 werden sie in den Glockenstuhl gehoben, der im November 2018 aufgestellt werden konnte. Die Glockenweihe ist am 30. Mai vorgesehen. Dies ist ein historisches Datum: 100 Jahre zuvor war in Hopfgarten die letzte Bronzeglocke ausgebaut worden. Zu Kriegszwecken waren bereits 1917 die beiden anderen historischen Geläute entfernt worden.

Für die Finanzierung fehlen aktuell noch 21.500 Euro

Die neuen Glocken werden komplett aus Spenden finanziert, Glockenstuhl und Technik zusätzlich über Fördermittel. Um die Kosten von insgesamt 110.000 Euro aufbringen zu können, fehlen allerdings noch 21.500 Euro, betonte Maik Vent.

Künstlerin Fanja Bachmann-Godejohann war auch als Marktchefin gefragt

Erstmals beteiligte sich der neue Faschings-Club Hopfgarten (FCH) am Weihnachtsmarkt in Hopfgarten. Von links: Vorsitzende Petra Granert sowie Uwe Granert und Heike Ackermann am Stand. Foto: Susanne Seide

Fanja Bachmann-Godejohann war am Samstag zudem als neue Chefin des Weihnachtsmarktes auf dem Plan gefragt. Sie verkaufte dort vor allem wieder ihren Hopfgarten-Kalender mit jährlich wechselnden Motiven aus dem Dorf. Neben Live-Musik vom Orchester der Vereinsbrauerei Apolda und einem Imker waren dort auch erstmals die närrischten Hopfgärtner aktiv: Der Faschings-Club Hopfgarten um die Vorsitzender Petra Granert, dem das Finanzamt gerade erst die Gemeinnützigkeit bescheinigt hat, besserte mit selbst gestalteten Stoffbeuteln und leuchtenden Flaschen die Vereinskasse auf. Ihr neues Programm präsentieren sie am 22.2.2020 in der „Weintraube“.