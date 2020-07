Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Galerie Profil in Weimar feiert 30-jähriges Bestehen

30 Jahre Galerie Profil: Anders als ursprünglich geplant, muss die Geburtstagsfeier im üblichen Sinne wegen der Corona-Pandemie ausfallen, teilte Galeristin Elke Gatz-Hengst mit. Mit der Ausstellung „Künstler der Galerie“ möchte sie sich bei allen Wegbegleitern bedanken. Gleich an drei Tagen werde Eröffnung gefeiert und zwar am Samstag, 11. Juli, am Sonntag, 12. Juli, und am Montag, 13. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Dazu erklärt die Galeristin: Unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen können maximal sieben Personen mit Mund-Nasen-Schutz und einem Mindestabstand von 1,5 Metern die Ausstellung besuchen.

Die Galerie Profil Weimar wurde 1990 von Brigitte Krusche und Elke Gatz-Hengst an der Schlossgasse 6 gegründet. Seit 2008 wird die Galerie von Elke Gatz-Hengst in der Geleitstraße betrieben. 2018 zog die Galerie in das neue Domizil an der Geleitstraße 11.