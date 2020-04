Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geigenbauer erhält Verstärkung

Zum Glück funktioniert im Geigenbau die Werbung meist per Mundpropaganda, – sonst würden wohl viele Kunden die Geigenbauwerkstatt in der Brehmestraße nicht finden. Seit 2012 ist Jean Severin dort als Geigenbaumeister tätig, baut und repariert Streichinstrumente. Mittlerweile gut etabliert, hat er sich jetzt Charlotte Martens als Verstärkung geholt. Sie hatte einst in Weimar Schulmusik studiert, ehe sie ihre Ausbildung in der Staatlichen Geigenbauschule in Mittenwald absolvierte. Danach arbeitete sie für drei Jahre in einer großen Geigenbauwerkstatt, in der viele wertvolle Instrumente und Bogen restauriert und gehandelt wurden. Restauration von Instrumenten und Wartung von Streichbögen sollen auch an ihrer neuen Arbeitsstelle ihre Hauptaufgabe sein. Geboren wurde Charlotte Martens in Mainz, wo sie von Kindesbeinen an mit Musik beschäftigt war. In Weimar dürften sie einige als Musikerin kennen, als Sängerin oder im Orchester mit Viola oder Fagott. Der Start von Charlotte Martens in der Geigenbauwerkstatt Severin verläuft durch die Corona-Krise etwas holprig, denn viele Musikstudenten sind noch zu Hause, auch das Musikgymnasium hat geschlossen, und der Konzertbetrieb ruht ganz. So ist es in der Werkstatt still geworden, was sich hoffentlich bald ändern wird, sagt Jean Severin optimistisch.