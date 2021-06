Gemeindezentrum Bad Berka im Blickpunkt

Bad Berka. Zum Tag der Architektur können Neugierige in Bad Berka ungewöhnliche Einblicke nehmen.

Das Begegnungszentrum der evangelischen St.-Marien-Gemeinde in Bad Berka ist Teil des Programms zum „Tag der Architektur“, der wie immer am letzten Juni-Wochenende Neugierigen Blicke hinter die Kulissen ungewöhnlicher Bauwerke ermöglicht. Das Gemeindezentrum in der Pfarrgasse 1 wurde im Herbst 2020 nach drei Jahren Bauzeit eingeweiht. Es entstand an der Stelle der alten Pfarrscheune hinter der Stadtkirche, die dafür abgerissen wurde. Rund 900.000 Euro kostete das Vorhaben. Geöffnet ist das Gebäude am Sonntag, 27. Juni, von 10 bis 17 Uhr. Um 14 Uhr bietet das zuständige Architekturbüro eine Führung an.