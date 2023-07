Genius-Loci: Diese Fassadenprojektionen werden in Weimar gezeigt

Weimar. Unter dem Motto „Bauhaus goes AI“ wurden drei Beiträge zum Thema künstliche Intelligenz als Gewinner gekürt. Diese Projektionen werden zum Genius-Loci-Weimar-Festival gezeigt.

Die Gewinnerbeiträge des Festivals für Fassadenprojektion Genius Loci stehen fest: Deep.redux, Symmetry Unveiled und Bauhaus Resonance. Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto „Bauhaus goes AI“. Die Künstlerinnen und Künstler hatten die Möglichkeit, ein 30-Sekunden-Video zum Thema künstliche Intelligenz (KI) – im englischen Artificial Intelligence (AI) – für die Fassade des Bauhausmuseums in Weimar zu gestalten.

Wie der Festival-Veranstalter mitteilt wurden über 50 Arbeiten aus aller Welt zum Thema AI eingereicht. Die Preisträger wurden durch eine öffentliche Abstimmung sowie durch eine Expertenjury ermittelt. Die Gewinnerteams erhalten jeweils 5000 Euro, um ihre Konzepte im Rahmen des Genius Loci Weimar am Wochenende vom Freitag, 15. September bis zum Sonntag, 17. September zu realisieren. Im Rahmen des Festivals soll zudem aus den drei Teams ein Gesamtsieger gekürt werden, der sich über weitere 5000 Euro freuen darf.

Beziehung zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz

Der Kurzfilm Deep.redux zeigt die Entwicklung von KI. Laut dem hierfür verantwortlichen Latent-Space-Kollektiv ist der Beitrag ein audiovisuelles Werk, das die Fortschritte des maschinellen Lernens und der KI kritisch reflektiert. Die visuelle Reise reicht vom analytischen maschinellen Lernen bis hin zu Deep-Fakes.

Das Künstlerkollektiv besteht aus August Guccione, Clemens Hornemann, Elisabeth Scholz, Joel Schäfer, Leon-Etienne Kühr, Phil Hagen Jungschlaeger, Torben Zsagar. Die Gruppe von Absolventen der Bauhaus Universität hatte sich während und nach dem Studium zusammengefunden.

Der Beitrag Symmetry Unveiled verbindet Poesie im Stil des Bauhauses mit Musik und einer von KI generierten Animation. Das Gedicht, welches dann zu hören ist, wurde vollständig von ChatGPT geschrieben und wird von einer KI-Stimme gesprochen. Sowohl die Animation als auch die Musik wurden mittels ähnlicher Technologien erzeugt. Der Künstler hinter dem Beitrag ist Vali Chincișan. Er lebt und arbeitet in Bukarest, Rumänien und studierte dort an der University of Arts.

Das Video Bauhaus Resonance besteht aus KI-generiertem 3D-Video-Mapping und aus Bauhaus-Konzepten. Zu Beginn kann der Betrachter grafische Linien sehen, die der Form des Gebäudes folgen. Daraus entsteht ein Netzwerk, das immer mehr Objekte enthüllt, die vom Bauhaus inspirierten Möbeln oder Bauwerken gleichen. Schließlich ergänzen sich die Formen zu einer ganze Stadt. Diese verwandelt sich alsdann in eine bunte, ebenfalls KI-generierte Landschaft. Der Betrachter soll sich fragen, wie sich eine KI eine Welt vorstellt die von Bauhaus-Prinzipien geprägt ist. Das für den Beitrag verantwortliche Lucid Collective besteht aus Amir Mokhber, Charlotte Bach, Joshua Raphael Roth.

Das in Berlin ansässige Team strebt danach, mit Künstlern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und internationale Brücken zu bauen.

Links zu den Videos: https://vimeo.com/843829632?share=copy und https://vimeo.com/843833100?share=copy und https://vimeo.com/843836142?share=copy