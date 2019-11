Hier spiegeln sich im Ilmpark Baumkronen in der Ilm. Speziell um den Stern geht es am Donnerstag bei einem Vortrag in der Notenbank.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichte und Zukunft des Sterns im Ilmpark

Mit der 600-jährigen Geschichte und der denkbaren zukünftigen Entwicklung des Bereichs am Stern im Weimarer Ilmpark befasst sich Franziska Rieland, Referentin für Gartendenkmalpflege der Klassik-Stiftung Weimar, bei einem Vortrag. Die Veranstaltung kann kostenlos besucht werden. Franziska Rieland sagt zum Inhalt und zu dem Anlass: „Der Stern, ein eigenständiger Bereich im heutigen Park an der Ilm, ist ein Kern der weimarischen Gartenkultur. Bereits im späten Mittelalter wurde ein Garten an dieser Stelle erwähnt. Seine Lage gegenüber dem Herrscherhaus prädestinierte ihn für eine Nutzung durch den weimarischen Hof. In den folgenden Kulturepochen wurde dem Areal eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen, die in den verschiedene Gestaltungsphasen dieses Gartens mündete. Bis heute ist daher sein Standort ein wichtiges Motiv für Gestaltung, Erhaltung, Nutzung und Veränderung.“

In dem Vortrag, den die Expertin der Klassik-Stiftung auf Einladung des Vereins Grüne Wahlverwandtschaften hält, stellt Franziska Rieland neben Einblicken zur Geschichte und Anlagengenese auch Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung dieses Gartens im Weimarer Ilmpark vor, teilte der Verein vorab mit.

Donnerstag, 14. November, 19 Uhr; Notenbank, Steubenstraße 15; Eintritt frei