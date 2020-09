Leidet ein Familienmitglied unter einer Psychose, stellt das auch für die Angehörigen eine große Belastung dar. Um ihnen eine Plattform für Fragen, Informationen und einen gemeinsamen Austausch zu bieten, hat das Ärzte-Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Sophien- und Hufeland-Klinikum eine Informationsveranstaltung initiiert, die immer am dritten Mittwoch eines Monats um 16 Uhr im Konferenzraum im Haus C auf dem Programm steht. Der nächste Termin findet unter Wahrung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen am 16. September statt. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Weimarer Klinikums erhalten Menschen mit seelischen Schwierigkeiten schnelle und umfangreiche Hilfe.