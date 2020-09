Gesprächsreihe erneut abgesagt

Mit nicht wenig Mühe und Aufwand hatten in Schloss Ettersburg gut die Hälfte der im Frühjahr untersagten Konzerte und Gespräche in den Herbst verlegt werden können. Nun verbietet eine Verordnung des Weimarer Landes wegen der stark gestiegenen Fallzahlen im Landkreis Kultur-Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen in geschlossenen Räumen vorerst bis 4. Oktober. Deshalb müssen alle Gespräche (unter anderem mit Rüdiger Safranski, Uwe Tellkamp, Jörg Baberowski, Chaim Noll, Klaus Vieweg) und die „Hölderlin“-Vernissage leider entfallen. Wie Schlossdirektor Peter Krause weiter mitteilt, bemühen sie sich erneut um Ersatztermine.

