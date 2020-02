Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesundheitsforum zu Operationen an Gelenken

Das Für und Wider von Gelenkoperationen im Alter behandelt Mittwoch ein Vortrag in der Reihe „Gesundheitsforum Weimar“. Betagte Menschen haben einen herabgesetzten Stoffwechsel, leiden oft unter Blutarmut und nehmen häufig zahlreiche Medikamente ein. Daher fürchten sich viele Betroffene vor einer Gelenk-OP und haben dennoch den Wunsch, schmerzfrei zu sein und Lebensqualität zurückzugewinnen. Beim Vortrag des Endoprothetik-Zentrums der Maximalversorgung Weimar wird Chefarzt Wolfram Kluge, Facharzt für Orthopädie, auch erklären, wie sich Mediziner am Klinikums auf die besonderen Anforderungen der älteren Patientengruppe spezialisiert haben. Unter dem Dach des Zentrums am Sophien- und Hufeland-Klinikum werden pro Jahr rund 400 endoprothetische Eingriffe an Knien und Hüften vorgenommen.

Mittwoch, 26. Februar, 15 Uhr; Seminarraum neben der Cafeteria