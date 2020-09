Ein Schild mit der Aufschrift Afrikanische Schweinepest steht an einen Tieranhänger gelehnt (Symbolfoto).

Tiefengruben. Das bei Tiefengruben gefundene Wildschwein war nicht an der gefährlichen Afrikanischen Schweinepest erkrankt

Entwarnung aus dem Labor des Landesamtes für Verbraucherschutz in Bad Langensalza: Das nahe Tiefengruben gefundene tote Wildschwein war nicht an der gefährlichen Afrikanischen Schweinepest (ASP) erkrankt. Dieses Ergebnis erreichte am Montag das Veterinäramt des Kreises Weimarer Land.