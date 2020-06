Weimar. Die sonst am 27. Juni übliche Parade holen alle vier Thüringen CSDs am 17. Oktober zusammen in Weimar nach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Global Pride live aus aller Welt auf dem Theaterplatz

Das Team des Christopher Street Day Weimar beteiligt sich am Global Pride und hat am 27. Juni, 13 bis 16 Uhr zum Public Viewing auf dem Theaterplatz eingeladen. Im Live Stream laufen weltweite Beiträge zur Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Identitäten sowie Forderungen nach Gleichstellung und Akzeptanz. Die traditionelle Parade richten in Thüringen vier CSDs am 17. Oktober in Weimar aus.