Gratis-Fläche für Kulturvereine

Alle kulturellen Vereine und Initiativen Weimars, die in der Zeit vom 27. Dezember bis Ende Januar kommenden Jahres Veranstaltungen plakatieren wollen, haben bis zum 10. Dezember die entsprechende Anzahl von Plakaten (jeweils 10 oder 20 Stück in einheitlichem Format, nicht größer als A2 und zum Nasskleben geeignet) in der Kulturdirektion, Karl-Liebknecht-Straße 5, abzugeben. Die kostenlose Plakatierung durch die Firma Ströer/DSM wird an 20 Weimarer Litfaßsäulen auch im Jahr 2020 fortgeführt.