Szenenfoto der ausgezeichneten „Ariadne auf Naxos“ am DNT Weimar.

Große Freude am DNT über Preis für „Ariadne“

Für große Freude sorgte die Verleihung des Deutschen Theaterpreises „Der Faust“ 2020 am DNT Weimar insbesondere beim Ensemble der Inszenierung „Ariadne auf Naxos“, für die Martin G. Berger die Auszeichnung erhalten hat. In der Kategorie „Regie Musiktheater“ überzeugte seine Arbeit die Jury „mit einem Werkbegriff, der das Stück nicht als etwas Geschlossenes, Unantastbares ansieht, sondern mit allen Mitteln lustvoll die Grenzen der Gattung Oper überschreitet“. Weiter heißt es in der Begründung: „Ein intelligentes Verwirrspiel, das vom Dadaismus bis ins Herz unserer heutigen Gesellschaft reicht und Raum lässt für Jazzmusik, Operettenparodien, ein feministisches Manifest, den Stummfilm, Genderfragen und vieles mehr.“

Die Inszenierung entführt auf eine opulente Zeitreise ins Uraufführungsjahr der Oper 1916, in der Ernst und Komik, Liebesleid und Lebenslust, Konventionen und Genres aufeinanderprallen. Durch musikalische und textliche Bezüge zur Entstehungszeit eröffnet Berger ganz neue Perspektiven auf das Werk. In Verbindung mit ebenso humorvollen wie tiefgründigen Einblicken in die Gedanken und Gefühlswelten der Künstlercharaktere wird die Frage verhandelt, wie wir uns ausdrücken, wie wir leben und lieben wollen.

Den zahlreichen Glückwünschen schloss sich DNT-Generalintendant Hasko Weber an, der die Arbeit von Martin G. Berger und seinem Team mit dem Preis „völlig zu Recht und angemessen gewürdigt“ sieht. Sich der Oper „Ariadne auf Naxos“ auf zeitgenössische Art zu nähern, sei alles andere als leicht und damit keineswegs selbstverständlich, hebt er besonders den sehr zugewandten Umgang mit dem Werk hervor: „Aus der Vorlage von Partitur und Libretto heraus darüber nachzudenken, mit welcher Leichtigkeit man die komplexen und raffinierten Verdichtungen meistern kann, um das Publikum einzuladen, lustvoll und im besten Sinne einbezogen an einer Aufführung beteiligt zu sein, ist ein großer Verdienst.“

Zugleich freut sich Weber, dass das Sängerensemble und die Staatskapelle unter Leitung von Dominik Beykirch sowie alle beteiligten Gewerke und Abteilungen mit großem Engagement bereit waren, ungewöhnliche Wege zu gehen: „Insofern kann ich mich nur bei allen aufs Herzlichste bedanken und bin sehr glücklich, dass diese Auszeichnung unsere hohe Motivation noch bestärkt, die Produktion wiederaufzunehmen, sobald es die Gegebenheiten wieder zulassen.“

Bergers fulminante Inszenierung feierte Anfang März am DNT ihre Premiere. Pandemiebedingt blieb sie bisher die einzige Vorstellung. Eine Wiederaufnahme ist derzeit durch die auf der Bühne und im Orchestergraben geltenden Abstandsregeln sowie die Infektionsschutzmaßnahmen im Zuschauerbereich leider nicht möglich.

Einblick in die Produktion/Videotrailer: www.nationaltheater-weimar.de oder www.youtube.com/DNTweimar