Die Freiwillige Feuerwehr Nohra stellte im Ortsteil Ulla zusammen mit den Förderern des Vorhabens eine Feuerwehr-Hüpfburg in Dienst.

Großer Sprünge für junge Brandschützer

Die Freiwillige Feuerwehr Nohra konnte für ihre Ullaer Ortsteilwehr ein neues Fahrzeug in Dienst stellen. Für Lösch- oder andere Rettungseinsätze ist der Zuwachs im Fuhrpark allerdings ungeeignet. Vor Ullas Feuerwehrgarage wurde am Freitag ein Anhänger eingeweiht, der eine Hüpf- und Rutschburg in Form eines Feuerwehrfahrzeuges mit sich führt.

Bei Facebook waren die Kameraden auf die Dienste der Firma Communitas Sozialmarketing gestoßen, die gemeinnützigen Einrichtungen bundesweit zu kostenlosen Gebrauchsgegenständen verhilft. Den Ullaern schwebte eine Hüpfburg vor, um die Nachwuchsarbeit innerhalb der Wehr noch etwas mehr in Schwung zu bringen. In Nohra und ihren Ortsteilwehren in Ulla, Obergrunstedt und Utzberg ist das freilich ein Nachbessern auf hohem Niveau. Mit 30 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren ist Nohras Nachwuchsabteilung aktuell die größte im Weimarer Land.

Die Firma Communitas konnte 22 Unternehmen aus der Region davon überzeugen, sich als Sponsoren am gut 10.000 Euro teuren Neuerwerb für die Feuerwehr zu beteiligen. Die Hüpfburg kommt derweil nicht nur der Feuerwehrjugend zugute. Nohras Wehr will damit Vereinsveranstaltungen und andere Feste innerhalb der Landgemeinde Grammetal aufwerten. Gegen einen Obolus kann die Hüpfburg auch privat gebucht werden.