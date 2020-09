Großes Interesse an Führung mit Revierförster durchs Webicht

Mehr als 40 Interessierte konnte Revierförster Wolfgang Grade Samstag zum Waldspaziergang im Webicht begrüßen. Den Anlass dazu bot der bundesweite Waldtag. In angenehmer Atmosphäre führte der Weg von der Gaststätte „Waldschlösschen“ aus zwei Stunden durch den Stadtwald bis zur Fasanerie. Danach stand Wolfgang Grade den Teilnehmern noch beim langsamen Rückweg eine Stunde land Rede und Antwort. Aktuell finden in dem Weimarer Stadtwald keine Arbeiten statt. Ab Mitte Oktober sollen aber nach Angaben des Revierförsters vorrangig abgestorbene Bäume an den Wegen eingeschlagen werden, zudem wolle das Forstamt Bad Berka die Sperrung der Tiefurter Allee dazu nutzen, die Verkehrssicherheit entlang der Straße wieder herzustellen. Nicht zuletzt seien Arbeiten am Hügelgrab im Webicht geplant, bei denen Pferde zum Einsatz kommen. Das Webicht, so die Erfahrung von Wolfgang Grade, habe die drei trockenen Jahre besser überstanden als andere Wälder.