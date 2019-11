Großschwabhausen. In ihrem Kommunalwald will die Gemeinde 1000 Eichen und 800 Weißtannen nachpflanzen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großschwabhausen forstet auf

Extreme Trockenheit und Borkenkäfer-Befall haben auch dem Forst um Großschwabhausen sichtbar zugesetzt. Dem Fichten- und inzwischen auch Buchensterben will die Gemeinde allerdings nicht tatenlos zusehen. Mit rund 25 freiwilligen Helfern, die sich im Vorfeld gemeldet haben, macht sie sich am Samstag, 16. November, zu einer Pflanzaktion in den Kommunalwald auf.

Im Bereich „Mittlerer Jenaer Weg / Am Born“ wollen sie eine geschädigte Fläche, auf der abgestorbene Bäume bereits gefällt wurden, mit 1000 Eichen und 800 Weißtannen wieder aufforsten. Fachlich unterstützt werden sie dabei von der Forstbetriebsgemeinschaft Vollradisroda und dem Forstamt Bad Berka.

Treff zum Arbeitseinsatz ist um 8.30 Uhr am Dorfteich in Großschwabhausen. Bürgermeister Florian Guddat und Revierförster Falko Resch rechnen damit, dass die Aktion gegen 13 Uhr beendet ist. Im Anschluss warten auf die Helfer ein brennender Rost und Getränke in geselliger Runde.

Nicht nur um Großschwabhausen, auch in den Nachbargemarkungen von Vollradisroda und Jena-Münchenroda sind solch umfangreiche Wiederaufforstungsmaßnahmen geplant oder laufen bereits.