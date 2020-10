Guten Morgen Weimar: Kreuzworträtsel ohne Kratzer

Zugegeben: Ich bin immer noch ein Fan der guten alten gedruckten Zeitung und stehe morgens so früh auf, dass ich sie noch vor der Arbeit ausgiebig lesen kann. Die elektronische Variante hat aber durchaus ihre Vorteile. So konnte ich voriges Jahr an der polnischen Ostsee im E-Paper lesen, was in Weimar so los ist, zumal mir für die einheimischen Blätter die notwendigen Sprachkenntnisse fehlen. In diesem Jahr war es an der Müritz gefragt, weil die Lokalzeitung dort nicht immer hielt, was ich mir davon verspreche. Immerhin wurde dort die Diskussion über eine flächendeckende Tempo-30-Regelung in Waren bereits geführt, bevor sie – wie jetzt – in Weimar begonnen hat.

Allerdings: Das E-Paper war nichts für den Kreuzworträtsel-König in unserer Familie, der hätte die Wörter ja einkratzen müssen. War! Nachdem ich in unserer Zeitung las, dass auch das Rätseln jetzt elektronisch möglich ist, habe ich es sofort ausprobiert. Beim ersten Mal ging allerdings das falsche Rätsel mit Zahlen auf – und die sind nicht meine Buchstaben. Der zweite Versuch klappte tadellos. Ich hatte die Lösungen bereits auf meinem Display, ehe die Zeitung für meinen Rätselkönig überhaupt gedruckt war. Und wie toll: Das alles ohne Kratzer!