Gymnasiasten in Buttelstedt und Mellingen geben Konzerte

Mellingen/Buttelstedt. In Buttelstedt und Mellingen erklingen in den nächsten Tagen weihnachtliche Lieder.

Die traditionellen Weihnachtskonzerte des Lyonel-Feininger-Gymnasiums gehen in dieser und der nächsten Woche an beiden Schulteilen über die Bühne – zuerst in Buttelstedt, dann in Mellingen. Die Kinder und Jugendlichen haben die Programme mit viel Fleiß und Hingabe vorbereitet – sowohl Weihnachtslieder als auch Krippenspiel. Am Freitag, 2. Dezember, hoffen die Buttelstedter ab 18 Uhr auf Zulauf in der Kirche St. Nikolai am Markt. In Mellingen geht es eine Woche später weiter, am 9. Dezember, ebenfalls um 18 Uhr in der Kirche St. Georg. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind aber sehr willkommen. Die Erlöse sollen unter anderem dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz zugute kommen.