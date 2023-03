Halb Trabi, halb Motorrad: Marke Eigenbau beim Traktorentreffen in Rittersdorf

Rittersdorf. Etwa 100 Traktoren und kuriose Fahrzeuge Marke Eigenbau haben sich am Samstag in Rittersdorf getroffen.

Zum dritten Winter Traktorentreffen hat die Vereinsgemeinschaft Rittersdorf am Samstag geladen. Unter dem Motto „Eigenbauten“ hatten sich über den Tag etwa 100 Traktoren und Gefährte Marke Eigenbau in der kleinen Gemeinde eingefunden, sagt Tom Grau, Vereinsvorstand. Die Veranstaltung, die auch mit Marktständen und buntem Kinderprogramm einher geht, endet am Sonntagvormittag mit einer kleinen Ausfahrt.

Neben Tom Grau haben bei der Organisation der gut besuchten Veranstaltung vor allem Matthias Grau, Jan Butzert und Jochen Peippelmann mitgewirkt. „Zu DDR-Zeiten hat man ja Fahrzeuge aus Restbeständen zusammengebaut, um Arbeiten an Haus und Hof zu verrichten“, erläutert Jan Butzert das diesjährige Thema. So waren von kuriosen Gefährten wie einem fahrenden Sessel bis hin zum Kleintraktor mit Zwei-Takt-Wartburg-Motor alles vertreten. Besonderer Hingucker war zudem ein Trabant-Trike, das zur Hälfte aus Trabi und zur anderen Hälfte aus einem Motorrad MZ ETZ 150 besteht. Zusammengebastelt hat das Manuel Wolf in seiner Werkstatt in Rittersdorf Mitte der 90er-Jahre. Trotz authentischem DDR-Kennzeichen darf er das Gefährt freilich nicht auf der Straße nutzen. Dafür hat das Trike aber schon 1996 den ersten Preis beim Treffen in Süßenborn abgeräumt, sagt Manuel Wolf.