Hamsterkäufe in Supermärkten treffen die Tafel-Besucher hart

Leere Kartoffel-Stiegen, große Lücken, wo sonst Quark steht, blitzblanke Nudelregale: Die ungebremsten Hamsterkäufe in Einkaufsmärkten, die es in Weimar nach der Ankündigung des Versammlungsverbots und der Schließung von Kindergärten und Schulen in Massen gab, haben die Weimarer Tafel besonders getroffen.

Wenn schon der Marktkunde weniger Waren vorfindet, bleibt für die wöchentlich etwa 400 Tafelnutzer kaum etwas übrig. In der vorletzten Woche war das Angebot entsprechend schlecht, berichtet der Leiter des Diakonie-Sozialkontors Johannes Falk, Marco Modrow, zu der auch die Lebensmittelausgabe in der Georg-Haar-Straße gehört. Obst und Gemüse gab es vorletzte Woche deutlich weniger als sonst, ebenso Brot und Brötchen. Die Lage habe sich seit diesem Dienstag (montags ist geschlossen) ein bisschen verbessert, sagt Marco Modrow und hat eine Vermutung, warum das so ist: „Die Leute haben genug gehamstert und trauen sich nicht mehr.“ Wobei von sogenannter Trockenware wie Nudeln und Reis „ein bisschen mehr da sein könnte“. Das würde den Nutzern die Chance geben, sich etwas zu bevorraten. Die Tafel-Mitarbeiter, die Marco Modrow als „Helden des Alltags“ bezeichnet, müssten indes jeden Tag aufs Neue gucken, was zu vergeben ist. Im Zweifel werde auf eingelagerte Tiefkühlware zurückgegriffen. Zur Sicherheit aller wurden Schutzmaßnahmen eingeführt: Vor Corona regelten Nummern die Reihenfolge in den Schlangen die Ausgabe. Jetzt finden die Besucher zu zweit Einlass, sobald die Ware sortiert ist. Es gibt Markierungen zum Abstand-Halten auf dem Boden und Plexiglasschutz. Die Mitarbeiter, für die Desinfektionsmittel bereit steht, tragen Mundschutzmasken, die in Behindertenwerkstätten genäht wurden und die alle zum Auskochen abends mit nach Hause nehmen. Nach der Ausgabe müssen die Bedürftigen sofort das Gelände verlassen, statt sich wie sonst draußen zu treffen. Alle anderen Angebote vor Ort sind geschlossen. Über den Verkauf im Sozialkaufhaus, der Kleiderkammer, der Holz- oder Fahrradwerkstatt konnte das Sozialkontor Einnahmen erzielen, die jetzt für laufende Ausgaben für Strom, Personal oder Benzin fehlen. Im Gegenzug freute sich Marco Modrow über Anfragen von Studenten, Uni-Mitarbeitern oder Aktivisten von „Frydays for Future“, ob sie helfen können. „Wir wollen die Tafel so lange es geht offen halten“, sagt er. Das dies gelingt, verwundert auch Tafelgäste: Regelmäßig wird telefonisch nachgefragt, ob geöffnet sei. Schließlich haben bereits mehr als 400 Tafeln in Deutschland ihre Arbeit vorübergehend eingestellt.