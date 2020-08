Die Handwerkskammer Erfurt bietet Beratungen in Weimar an.

Handwerkskammer Erfurt berät in Weimar

Die Betriebsberater der Handwerkskammer Erfurt beraten einmal monatlich, jeweils an einem Mittwoch, in Weimar, in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Weimar-Sömmerda, Schillerstraße 10. Die nächsten Sprechstunden sind für den 5. August, 9. September, 7. Oktober, 11. November und 9. Dezember geplant. Betriebe und Existenzgründer sind aufgerufen, die kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen. Eine vorherige Anmeldung bei der für den Kreis Weimar zuständigen Betriebsberaterin Susanne Glatz ist aber dringend erforderlich.

Anmeldungen per Telefon unter der Nummer 0361 / 6707-4201, per E-Mail an die Adresse sglatz@hwk-erfurt.de