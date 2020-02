Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer eröffnet an diesem Sonntag, dem 1. März, die diesjährigen Weimarer Reden im DNT.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harald Welzer eröffnet Weimarer Reden

Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten angesichts der Herausforderungen, die politisch, technologisch, sozial und ökologisch auf unsere Gesellschaft zukommen? Dieser Frage widmen sich die Weimarer Reden 2020 unter der thematischen Überschrift „Blühende Landschaften“ im Deutschen Nationaltheater.

Eröffnet wird die diesjährige Reihe am Sonntag. „Alles könnte anders sein“ stellt dann zum Auftakt der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer fest. Anhand realistischer Szenarien zeigt er in seinem Vortrag konkrete Alternativen zum expansiven, konsumistischen und rettungslos antiquierten Kapitalismus auf, heißt es in der Ankündigung.

Karten zum Preis von 10 Euro sind an der DNT-Theaterkasse und in der Tourist-Information Weimar sowie online unter www.nationaltheater-weimar.de und www.weimar.de erhältlich. Beim Kauf von Karten für alle drei Weimarer Reden an der Theaterkasse werden 20 Prozent Ermäßigung gewährt. Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende zahlen 6 Euro je Karte.

Sonntag, 1. März, 11 Uhr; DNT, Großes Haus