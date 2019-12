Harry Otter unterm Christbaum

Zur Meile für Fans von Design-Ideen, die sich zum Fest verschenken, aber genauso gut auch behalten lassen, wurden am Samstag die Steuben- und die Amalienstraße. Der Weihnachtsmarkt „Kauf Dir ein Stück Bauhaus“ an der Uni und die „Feine Weihnacht“ in der Notenbank lockten diesmal wieder zeitgleich ihre Besucher, nachdem sie im Vorjahr eigene Wege gegangen waren.

Das Publikum war zahlreich und interessiert genug, um am Samstag beide Häuser zu füllen. Die Gäste des inzwischen elften Marktes im Hauptgebäude der Uni empfing drinnen zunächst ein Arrangement aus grauen Mülltüten – Studierende erneuerten damit den bereits übers Jahr angeklungenen Protest gegen das Jubiläumsprogramm „Bauhaus 100“, dessen Etat sie besser in der Lehre angelegt sähen. Den Zulauf zu den rund 60 Ständen von Studenten, Absolventen und Mitarbeitern der Universität bremste dieser Haufen jedoch nicht.

Dicht umstanden war auch der Tisch von Luisa Patz. Die Illustratorin aus der Nähe von Eisenach schloss im Sommer in Weimar ihr Masterstudium ab und präsentierte sich nun zum zweiten Mal auf dem Weihnachtsmarkt – mit gezeichneten Illustrationen, selbstgenähten Kissenbezügen und handgebundenen Skizzenbüchern. Ihr Spezialgebiet, menschliche Organe zu zeichnen, ergänzte sie diesmal um amüsante und wohl auch massentauglichere Tiercollagen.

Lustige Tierzeichnungen sind längst auch das Markenzeichen von Victoria Morigerowsky und Robert Hellmundt. Zum fünften Mal präsentierten sie beim Bauhaus-Markt auf Kalendern, Postern und Karten Siebdruck-Motive wie „Harry Otter“, das „Fettchen“, den „Braubär“ oder das „Cappuccino-Äffchen“. Beide studierten in Weimar visuelle Kommunikation und wurden an der Uni auch privat ein Paar. Als ihr erstes Kind unterwegs war, überlegte sich Victoria Morigerowsky, womit sie denn wohl das Kinderzimmer gestalten könnte – und schuf ihr Ur-Tier: das „Einhörnchen“. Dieses wurde zum Prototypen jener Grafiken, die beim Bauhaus-Weihnachtsmarkt nun schon Kultstatus besitzen. Pro Jahr kommen zwei bis vier neue possierliche Gestalten hinzu, in diesem Jahr etwa der sangesfreudige „Chornickel“ und der beinahe legale „Haschky“. Auch fürs nächste Jahr hat Victoria Morigerowsky bereits eine Idee. Bis dahin will sie einen „Festiwal“ entworfen haben.

Dass solche Ideen auch über die Uni hinaus zur Marktreife taugen, unterstreicht Romi Klockau. Als sich die Weimarer Grafikdesignerin im Vorjahr darüber Gedanken machte, welchen Beitrag sie beim Weihnachtsmarkt 2018 zum damals bevorstehenden Bauhaus-Jubiläum leisten könne, landete beim Fest-Klassiker: Socken. Unter dem Label „#Bauhäusler“ entwarf sie Socken in Rot, Blau und Gelb und ließ sie in einer Strickerei in Hohenstein-Ernstthal fertigen. Inzwischen werden diese bereits in den Bauhaus-Shops in Weimar und Dessau gehandelt. 4000 Paar Bauhaus-Socken für Erwachsene sind bereits im Umlauf. Am Samstag präsentierte Romi Klockau nun auch eine Kollektion für Kinder.

Das Konzept, Alternativen zu Weihnachtsgeschenken von der Stange zu bieten, verfolgt auch die „Feine Weihnacht“ in der Notenbank. Vom Verkauf des Gebäudes war auf dem Markt selbst kaum etwas zu spüren. Hier und da kamen allerdings Fragen von Besuchern, ob es die „Feine Weihnacht“ auch künftig hier gebe. Silvia Kämpfer von der veranstaltenden Agentur „allesgute“ erklärte, dass es zumindest fürs kommende Jahr die Option gebe, das Haus zu nutzen. Das Danach müsse erst mit den neuen Eigentümern beredet werden.

Von sich reden machte auf dem Markt indes vor allem ein Stand, jener von Alexander Mackrodt. Der Tischler, der aus Weimar stammt, lebt und arbeitet inzwischen in der Nähe von Euskirchen im Rheinland. Aus dem Holz alter Treppenstufen konstruierte er sogenannte „Flüstertüten“: eine Art flacher Trichter, der als stylisher Smartphone-Halter dient und die akustischen Signale des Handys verstärkt.

Um die „Flüstertüten“ an den Mann zu bringen, bat er seine Schwester Jana, die in Weimar lebt, einen Standplatz beim Bauhaus-Wehnachtsmarkt zu buchen. Der war allerdings nicht mehr zu bekommen. Dafür fand sie bei der „Feinen Weihnacht“ mehr als nur Ersatz. Den Erlös aus dem Verkauf seines stromlosen Design-Verstärkers spendet Mackrodt übrigens der Seenot-Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.