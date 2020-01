Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Helau in Gutendorf

„SKV helau!“ So klang es am Sonnabend aus dem Kulturhaus in Gutendorf, und niemand wunderte sich. Längst ist es ringsum bekannt, dass der Sohnstedter Karnevalverein sein Publikum bereits närrisch macht, wenn ringsum noch die Proben laufen.

So ist es für die Narren der Region auch eine willkommene Gelegenheit, eine Festsitzung zu genießen, ohne selbst auf der Bühne zu stehen. Gäste aus Apolda, Büßleben, Ichtershausen, Rohda, Schlossvippach und Vogelsberg waren so auch im Saal auszumachen. „Die Politik eiert – Sohnstedt feiert“ ist das Programm des SKV überschrieben. Tatsächlich kam Politik in diesem Jahr überhaupt nicht vor. Sie hätte es auch schwer gehabt. Denn ein Teil des Publikums war von vornherein allein auf Party aus. So hatten es die Wortbeiträge schwer, bis an jedes Ohr durchzudringen. Ute Menger und Denny Hofmann gaben als Ehepaar Traschke Einblicke in ihre ehelichen Dialoge. Mit ihren First Ladies Rosalinde Rudolph, Nadin Beyer und Angela Dam ließ Ute Menger derweil Befürchtungen auferstehen, wie es ihr in 20 Jahren bei einem Klassentreffen ergehen könnte. Ute Menger und ihre First Ladies beim Klassentreffen zum Karnevalauftakt im Kulturhaus Gutendorf. Foto: Michael Baar Als relativ kleiner Verein fordert der SKV seine Narren stets durch Mehrfachauftritte. So sind die jungen Damen der Funkengarde um Madlin Zech (als Showballett) im Dauereinsatz wie die Söhne von Präsident Enrico Klinkert oder die Männer der Elferrates. Dennoch hat der SKV sein Publikum schon nach wenigen Takten in Stimmung. Und darum geht es ja.