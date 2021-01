Helios Klinik Blankenhain setzt Corona-Impfung des Personals fort

Nach den ersten Impfungen des Personals in der Vorwoche setzt die Helios Klinik Blankenhain die Immunisierung der Mitarbeiterschaft im neuen Jahr fort. „Ich freue mich, dass wir jetzt aktiv etwas zum Schutz unserer Mitarbeiter und so auch unserer Patienten tun können“, sagt zum Auftakt die Klinikgeschäftsführerin Yvette Hochheim. Begonnen wurde beim insgesamt rund 300-köpfigen Team entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) mit den Ärzten und Pflegekräften der Notaufnahme und der Intensivstation, also den Bereichen, die besonders dem Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 ausgesetzt sind. Alle Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Impfung ist ein wichtiger Schritt, um unseren Versorgungsauftrag am Standort Blankenhain weiterführen zu können“, erklärt der Chefarzt der Notaufnahme, Alexander Windisch, der die Impfungen durchführte. „Ich bin sehr dankbar, dass uns der Impfstoff so früh zur Verfügung gestellt wurde“, so Windisch weiter. „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die den ersten mutigen Schritt gehen“, ergänzte die Pflegedirektorin Melanie Wengiel.

Im Vorfeld sei unter dem Klinikpersonal - wie auch in der gesamten Gesellschaft - diskutiert, ob man sich impfen lassen wolle oder nicht. Eine Befragung zeigte eine sehr hohe Impfbereitschaft unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Helios Klinik Blankenhain, heiß es in einer Presseinformation.