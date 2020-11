Mit einer Idee namens „Hetschburger Advent zum Mitnehmen“ setzt der Wirt der Gaststätte „Zum Lindenbaum“, Michael Cigan, ein Zeichen gegen die Corona-Tristesse. Am Sonntag, 29. November, soll es losgehen.

Herr Cigan, was genau haben Sie auf Ihrem Freigelände geplant?

Wir haben vier Holzhütten aufgestellt und ein Hygienekonzept, das wir schon im Frühjahr für Außer-Haus-Verkauf erarbeitet hatten, wieder aufgegriffen. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat das genehmigt, und jetzt legen wir los. In einer Hütte gibt es Essen zum Mitnehmen, in einer Glühwein und Wein, in der dritten verkaufen wir Präsentkörbe als Geschenkidee, und mit der vierten bieten wir zum ersten Mal einen Weihnachtsbaumverkauf in Hetschburg an.

Was steht auf der Speisekarte?

Festes Angebot an allen Wochenenden ist Wildgulasch im Brottopf. Ich bin ja selbst Jäger, die beiden Wildschweine stammen aus meinem gepachteten Hetschburger Revier. Dazu machen wir ein wechselndes zweites Essen aus der Gulaschkanone, am ersten Wochenende ist es Linsensuppe mit hausschlachtener Blutwurst.

Kommt der Wein auch aus der Region?

Nein, da arbeite ich seit Jahren mit einem festen Partnerbetrieb an der Mosel. Dort habe ich vorige Woche einen Bus voll Glühwein und Wein abgeholt. Den Glühwein gibt es im Ausschank zum Mitnehmen, den Wein in Flaschen.

Und was packen Sie in die Präsentkörbe?

Auch Wein, dazu Wurst aus eigener Schlachtung, Lebkuchenhäuser und -herzen zum Selbstdekorieren aus der Tortenbilddruckerei Riethmüller in Bad Berka, ab dem zweiten Wochenende auch Geräuchertes. Wir bereiten verschiedene Größen vor, bei 15 Euro geht’s los.

Wie teilen Sie das Gelände auf?

Vorn an der Straße können die Leute parken, dahinter auf der Schotterfläche vor der Ilmschmiede stehen die Hütten. Wir schildern ein Einbahnstraßensystem für die Besucher aus, Mund-Nasen-Schutz ist auf dem Platz Pflicht, und wir nehmen am Eingang auch die Kontaktdaten auf.

Wie sichern Sie das personell ab?

Ich musste fünf meiner zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, einige davon kommen hier wieder zum Einsatz. Aber natürlich muss auch die Familie kräftig mit anpacken.

Ab 29. November jedes Adventswochenende samstags und sonntags 11 bis 17 Uhr