Hilfe-Hotlines zur Corona-Krise für Menschen in Stadt und Kreis

Eine Vielzahl an potenziellen Helfern, aber kein Hilfebedarf? So stellte sich noch vor Tagen die Situation dar. Die Stadtverwaltung hatte die Namen von mehr als hundert Menschen notiert, die anderen in der Corona-Krise zur Seite stehen würden. Was fehlte, war eine Adresse, an die sich Menschen mit Hilfebedarf wenden konnten. Die gibt es inzwischen gleich zweifach. Nach dem Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen hat sich auch das DRK Weimar als Adressat zur Verfügung gestellt.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Die Awo hat ein Service-Telefon unter (036454) 469 269 geschaltet. Es ist von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 Uhr und 15 Uhr besetzt. Hier werden auch die rund 130 Helfer vermittelt, die bei der Stadtverwaltung eingingen. Aus Weimar und aus dem Weimarer Land kann zudem über coronahilfeweimar@ awo-mittewest-thueringen.de per E-Mail Bedarf angemeldet werden. Der Awo-Regionalverband hat in einer Mitteilung die Anrufer auf dem Telefon-Service allerdings um Geduld gebeten und versichert: Alle Anfragen werden beantwortet. Vor diesem Hintergrund wäre eine Zusammenarbeit der Sozialdienstleister förderlich. Denn auch beim Roten Kreuz gibt es eine Hotline. Der DRK-Kreisverband in Weimar bietet verschiedene Telefon-Nummern für Hilfsangebote an. Einkaufshilfen erfolgen in Kooperation mit Nahkauf Loch in Weimar (Tel. 8602 333). Unter 8602 334 werden persönliche Hilfestellungen von A bis Z angeboten: Das reicht vom Apothekengang, über Fahrdienste, Gassi gehen mit dem Haustier bis zur Vermittlung von psychologischer Betreuung oder von einem Zahnarzttermin. Die Nummer 8602 335 muss wählen, wer die „Quasselstrippe“ erreichen und „einfach mal quatschen“ will. Pädagogisch-professionelle Telefonberatung verspricht das Eltern-Telefon unter 8602 336. Beim DRK sind die Hilfsangebote von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr abrufbar. Parallel können Bürger Anfragen über wirhelfenkonkret@drk-weimar.de stellen. Auf der Website des Kreisverbandes gibt es ein Online-Formular. „Dank unserer Strukturen sind wir in der Lage, schnell konkrete Hilfe für unsere Mitmenschen anzubieten“, sagt der Vorstandsvorsitzende des DRK Weimar, Holger Welz. Dabei gehe es beispielsweise um alte Menschen, Mitbürger ohne Familie oder auch um Betroffene von Quarantäne.