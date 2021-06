Hohenfeldens Friedhofsgebühr wird neu kalkuliert

Wie viel künftig die Grabstätten im Dorf kosten, legt am Dienstag Hohenfeldens Gemeinderat fest. Das Bild ist ein Symbolbild.

Hohenfelden. Schnelle Entscheidungen sind am Dienstagabend in Hohenfeldens Gemeinderat gefragt: Zwei Stunden nach Sitzungsbeginn startet der DFB in die Fußball-Europameisterschaft.

Ob Hohenfeldens Gemeinderäte das Auftakt-Spiel der DFB-Elf bei der Fußball-EM am Dienstagabend live am Fernseher mitverfolgen können, hängt von ihrer einvernehmlichen Entschlussfreude ab. Denn am 15. Juni hat der Gemeinderat zunächst um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung im Dorfsaal vor der Brust.

Insbesondere steht jene Satzung zum Beschluss, die die neu kalkulierte Höhe der Friedhofsgebühren festlegt. Auch die grundlegende Nutzungssatzung des Friedhofes wurde überarbeitet. Die Ratssitzung bietet überdies die Gelegenheit für Bürgeranfragen.