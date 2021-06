Holzdorf bekommt 82 neue Buga-Stellflächen

Holzdorf. Stadt und Diakonie gehen auch mit besserer Beschilderung gegen das „wilde Parken“ rund um das Landgut vor.

Gegen das „wilde Parken“ rund um den Buga-Außenstandort im Landgut Holzdorf gehen jetzt die Stadt Weimar und die Diakonie gemeinsam vor. Vor Ort verständigten sich Bürgermeister Ralf Kirsten, Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel und Landgut-Geschäftsführerin Bettina Schmidt auf erste Schritte.

Die Diakonie wird demnach 82 neue Parkplätze ausweisen. Weitere Flächen seien in Planung, teilte die Stadt mit. Durch spezielle Beschilderung am sogenannten Landfahrer-Parkplatz werde die Stadt auf die zusätzlichen Parkmöglichkeiten hinweisen.

Auch die Wege zu den Toiletten für Buga-Besucher will die Stadt besser ausschildern. Seidel will die Schaukästen in Legefeld für Buga-Informationen nutzen. Für den 6. Juni ist eine offizielle Eröffnungsfeier in Holzdorf geplant.