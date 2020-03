Hospiz Bad Berka dankbar für Kooperation

Bad Berka. Auch vor den Türen des Stationären Hospizes in der Kurstadt macht die Corona-Krise nicht Halt: Die 12 Bewohner und 25 Mitarbeiter müssen mit Einschränkungen umgehen. In erster Linie betrifft das den Besucherverkehr – gerade für die Schwerkranken, die unweit des Zeughauses ihre letzten Tage, Wochen oder Monate verbringen, ein sensibles Thema. „Wir können momentan pro Bewohner nur einen Besucher gleichzeitig zulassen“, sagt Hospiz-Leiterin Evelyn Pohl. Ausnahme seien zum Beispiel jüngere Patienten – sie dürfen beide Eltern empfangen. Auch für Sterbende in ihren letzten Stunden, so Pohl, werde man keine Besucherlimits anwenden.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Grundsätzlich gelte im Hospiz weiter die Grundregel: Alles wird individuell entschieden. „Aber wir diskutieren natürlich auch mit den Bewohnern“, so Pohl. „Einer Frau zum Beispiel habe ich geraten, dass sie auf Besuche ihrer Schwester verzichtet, die zur älteren Risikogruppe zählt und die hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommt. Andere empfangen gern Freunde oder ehemalige Arbeitskollegen, das geht aktuell nicht. Momentan sollten es nur die nächsten Familienangehörigen sein.“ Jeder Einzelfall werde allerdings im Team diskutiert und mit Augenmaß entschieden.

Ein weiteres Coronakrisen-Problem habe man inzwischen gelöst: die Versorgungsfrage. „Das Einkaufen war zu einer echten Herausforderung geworden, weil viele einfache, aber notwendige Dinge nicht mehr erhältlich sind“, sagt Evelyn Pohl. „Meine Mitarbeiter mussten mehrere Einkaufsmärkte abfahren, um dann doch nicht alles zu bekommen.“ Zum Grundangebot des Hospizes gehört, dass hier jeden Tag nach den Bedürfnissen der Bewohner frisch gekocht wird. „Manchmal fehlte es am Profansten: Milch, Toastbrot, Butter, Mineralwasser“, so Pohl. Dankbar ist sie deshalb dem Team des Bad Berkaer Rewe-Marktes um Inhaberin Jana Gießler: „Da genügte ein Anruf“, so Pohl. Seitdem stellt das Markt-Team jeden Montag für den großen Wocheneinkauf die vorher bestellten Waren abholfertig zusammen. Ein Hospiz-Mitarbeiter muss nur noch hinfahren und sie abholen. Auch der zweite, etwas kleinere Einkauf an den Freitagen werde so abgewickelt. „Dafür möchte ich mich im Namen meines Teams und unserer Bewohner ganz herzlich bedanken“, so Pohl.

Vom Virus selbst blieb das Hospiz bisher verschont: Eine Mitarbeiterin ging, als sie vom Skiurlaub aus Österreich zurückkehrte, sicherheitshalber für zwei Wochen in Quarantäne. Sie blieb ohne Symptome und geht ab Montag wieder arbeiten. Die durchschnittliche Verweildauer der Hospiz-Bewohner entwickelte sich übrigens im vorigen Jahr positiv: Im Durchschnitt lebten diese 30 Tage in der Einrichtung, in den Jahren davor lag der Mittelwert bei 20.