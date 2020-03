Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hospizdienst der Johanniter stellt auf moderne Medien um

Weimar. Neue Wege, um trauernde, schwer kranke und sterbende Menschen in Zeiten von Corona zu begleiten, schlägt auch der Hospizdienst der Johanniter-Unfallhilfe ein. Zum Schutz seiner meist zu einer der Risikogruppen gehörenden Klienten sowie seiner haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt der Dienst seine Arbeit weitestgehend auf Telefon, Messenger-Dienste, Skype, Brief oder E-Mail um.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

„Hospizarbeit und Trauerarbeit bedeuten, dass Menschen einander zu Seite stehen, dass Schwerkranke, Sterbende und deren Angehörige sowie Trauernde beraten und begleitet werden“, erläutert Koordinatorin Mona Conrad. „Das werden wir derzeit vor allem telefonisch oder über die modernen Medien, aber in gewohnter Weise und selbstverständlich vertraulich leisten.“ Das kostenlose Angebot richte sich an Menschen in Weimar, Weimarer Land und Erfurt. „Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie sich Unterstützung wünschen. Wir überlegen dann gemeinsam, was möglich ist“, so abschlißend Mona Conrad





Kontakt zum ambulanten Hospizdienst der Johanniter: Telefon 03643/457532 oder 0176/241 299 36 sowie mona.conrad@johanniter.de. red