Ideen fürs Wohnen im Alter und fürs Umfeld des Kulturhauses

Das Weimarer Planungsbüro „UmbauStadt“ und insbesondere die Einwohner der beiden Dörfer selbst haben Kromsdorf und Denstedt ein stattliches Pensum an Hausaufgaben aufgegeben. Immerhin 33 Maßnahmen umfasst das „integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept“ für den Zeitraum der kommenden zehn Jahre, das die Planer am Dienstagabend im Kromsdorfer Schloss nach rund einjähriger Analyse und Ideenfindung öffentlich vorstellten.

Das vom Land geförderte Konzept gibt Empfehlungen, welche praktikablen zumeist baulichen Projekte die Entwicklung der Orte günstig beeinflussen und den Bedürfnissen der Einwohner Rechnung tragen. Schließlich müsse eine Kommune darauf vorbereitet sein, dass das Durchschnittsalter ihrer Bürger steigt und die Einwohnerzahl insgesamt abnimmt. So prognostiziert das Landesamt für Statistik, dass in Kromsdorf im Jahr 2035 nur noch 1104 Menschen zu Hause sein werden. Zum Ende vergangenen Jahres waren es noch 1449. Diese Überlegungen in ein umfangreiches Konzept zu gießen, sei zudem Voraussetzung, um in Zukunft weitere Mittel aus der Städtebauförderung zu erhalten, sagte Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek.

Was wünschenswert für die Dörfer ist, entschied „UmbauStadt“ nicht allein. Die Bürger hatten vielfältige Möglichkeiten der Mitsprache – ob über einen detaillierten Fragebogen, zwei offenen Zukunftswerkstätten, einem Jugendworkshop oder über die Mitarbeit in der eigens hierfür gegründeten Lenkungsgruppe.

Unterm Strich stehen nun einerseits Vorhaben, die zu verwirklichen Kromsdorf bis 2030 nicht umhin kommt. Andererseits finden sich auch solche Maßnahmen im Katalog, die größerer Anstrengung bedürfen und die womöglich polarisieren, aber die es wert sind, immer wieder einmal ins Gespräch gebracht zu werden, sagte Architekt Vinzenz Dilcher.

Natürlich geht das Konzept auf die beiden großen Fixpunkte ein: das Schloss und das Kulturhaus. Beim Kulturhaus beschäftigten sich die Planer vor allem mit dessen Außengelände, das noch viel Gestaltungspotenzial habe. Die Erweiterung des Spielplatzes und eine Kletterwand für den Jugendklub seien ebenso denkbar wie ein Gemeinschaftsgarten, auf der Südseite und die Neugestaltung des dortigen unansehnlichen Betriebshof-Geländes. Der Straßenübergang zum Kindergarten hin solle überdies sicherer werden, da die Knirpse regelmäßig ins Kulturhaus unterwegs sind, um dort unter anderem Sport zu treiben.

Den weiteren Fahrplan der Innensanierung, also vor allem der Neugestaltung des Saales und der ehemaligen Großküche, konkretisierte derweil der Ortsbürgermeister. Mit Rücksicht auf den Karnevalsverein, der im kommenden Jahr seine 50. Saison möglichst nicht auf einer Baustelle zubringen will, werden die Arbeiten dort voraussichtlich nach dem Fasching 2021 beginnen.

Besonders wichtig ist den Kromsdorfern auch die Gestaltung der Dorfstraße, die am Sportplatz entlang führt und Nord- und Südteil des Ortes verbindet. Hier schwebt den Planern die Einrichtung eines Gehweges samt Straßenbeleuchtung sowie die klarere Führung des Ilmradweges vor. Auch der Ruf nach besser einsehbaren Kreuzungen und Tempolimit im Dorf sei im Laufe der Bürgerbeteiligung mehrfach laut geworden. Bei der Reglementierung des Verkehrs müsse man aber bedenken, dass Straßen und Wege in Kromsdorf auch von Großfahrzeugen der Landwirtschaft genutzt werden. Auf der Wunschliste der Kromsdorfer ist außerdem ein Spazierweg rund um den Wasserspeicher vermerkt, den es bislang nicht gibt.

Ein großer Bereich im Konzept widmet sich dem künftigen Wohnen im Ort – und zwar dort, wo Flächen durch eine vorherige Nutzung bereits grundlegend erschlossen sind. Am Westrand des Dorfes, wo die Erzeugergenossenschaft bis 2016 ihre Milchviehanlage betrieb, könnte beispielsweise ein attraktiv gelegenes neues Wohngebiet mit barrierefreiem, altersgerechtem Wohnraum entstehen. Das hätte mehrere Vorteile. Ältere Menschen müssten, sofern sie ihre bisherigen Wohnungen nicht mehr allein bewirtschaften können, nicht aus Kromsdorf wegziehen. Und jüngere Leute könnten den frei werdenden Wohnraum im Dorf nutzen, ohne neu zu bauen.

Ein weiteres Projekt dieser Art, dem Kromsdorfs Bürger im Konzept die höchste Priorität aller 33 Maßnahmen eingeräumt haben, konzentriert sich auf das Areal des ehemaligen Kromsdorfer Konsums. Auch hier sei es vorstellbar, altersgerechte Wohnungen zu bauen und zudem einen kleinen Laden oder einen Bäcker mit einem kleinen Café hier anzusiedeln. „Die Kromsdorfer sehnen sich nach einem Treff im Ort, wo sie einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen können“, weiß Vinzenz Dilcher.