IKK-Mittel für Selbsthilfegruppen

Für Selbsthilfegruppen aus Weimar stellt die IKK in diesem Jahr 78.500 Euro für individuelle Selbsthilfeprojekte bereit, so für Seminare, Vorträge oder Infomaterial. Mit 157.000 Euro beteiligt sich die Krankenkasse ferner an der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung. Diese falle aufgrund von Gesetzesänderungen 2020 deutlich höher aus. Antragsformulare unter Telefon 0361/7479 495031, katrin.hofer@ikk-classic.de oder www.ikk-classic.de/partner/leistungserbringer/selbsthilfe/thueringen.