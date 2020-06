Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Illegale Müllsäcke werden geahndet

Blankenhain. An das Gewissen und die Aufmerksamkeit der Einwohner appelliert in diesen Tagen der Blankenhainer Bürgermeister Jens Kramer: Angesichts der steigenden Temperaturen werde das in den letzten Wochen regelmäßig beobachtete Ärgernis illegal in der Stadt abgestellter Müllsäcke zu einem echten Problem. Die Stadtordnung lege ausdrücklich fest, dass gelbe Säcke, Mülltonnen und Altpapier nur am Vorabend der Entsorgungstermine ab 18 Uhr am Straßenrand abgestellt werden dürfen. Bürger, die Gelbe Säcke nach Durchfahrt der Müllabfuhr an den Straßenrand stellen, müssten mit einer Ordnungswidrigkeits-Strafe rechnen. Es sei wichtig, Geruchsbelästigungen und das Anlocken von Ungeziefer zu vermeiden. red