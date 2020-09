Im Gespräch mit Isabel Fargo Cole

Im Rahmen der Reihe „Weltsprache Poesie – Wolfgang Hilbig in Thüringen“ veranstaltet der Thüringer Literaturrat am Donnerstag, 24. September, 19 Uhr, in der Eckermann-Buchhandlung, Marktstraße 2, ein Podiumsgespräch mit Isabel Fargo Cole. Michael Hametner, Journalist und langjähriger Moderator bei MDR Figaro, spricht mit der Schriftstellerin und Übersetzerin über ihren Roman „Das Gift der Biene“ und ihre Tätigkeit als Übersetzerin des Werks von Wolfgang Hilbig ins Englische. Auch in ihrem zweiten Roman beschreibt Isabel Fargo Cole das Leben im Osten des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands. Aufgrund der geltenden Hygieneschutzvorschriften bittet der veranstaltende Thüringer Literaturrat um vorherige Anmeldung per E Mail an thueringer-literaturrat@gmx.de oder telefonisch unter (03643 9087751.