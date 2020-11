Das Gebäude der Sportstättenverwaltung im Wimaria-Stadion bekommt eine zusätzliche Aufgabe. Mit Beginn der Impfungen gegen das Corona-Virus in Weimar wird es auch das Impfzentrum der Stadt. Das haben die Stadtverwaltung und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen vereinbart, welche das Impfzentrum betreiben wird. Der Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sei es durch die Räumlichkeiten an der Florian-Geyer-Straße möglich, sowohl die städtische Abstrichstelle weiterzubetreiben als auch dem Impfzentrum in dem Gebäude Platz zu geben. Die logistischen und Ablauf-Details seien aber noch in Arbeit.

Auf die benachbarte Dreifelderhalle, die ebenfalls im Gespräch war, konnte die Stadt mit Blick auf den Schulsport aber nicht verzichten. Im Frühjahr – als die Schulen geschlossen waren – hatte die Kassenärztliche Vereinigung dort noch über mehrere Wochen Fiebersprechstunden angeboten.

Nicht leicht zu lösen sei angesichts der Raumnot bei der Verwaltung auch die Platzierung der Sportstättenverwaltung gewesen. Denn sie muss über Monate aus ihren angestammten Räumen ausziehen. Inzwischen zeichne sich allerdings eine Lösung auf dem Stadiongelände ab, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine. Das sei für die tägliche Arbeit der Abteilung nicht unwichtig.