In Blois vor Verlassen des Hauses Formular ausfüllen

Oft gehen die Gedanken von Weimarer Bürgern in der Corona-Krise auch zu den Menschen in den Partnerstädten, – in Siena, Trier, Hämeenlinna, Blois, Zamosc. Aber auch in die Kulturstadt 2020, ins irische Galway, Ziel der 25. Weimarer Bürgerreise im September. Ich habe deshalb heute einmal versucht, meine Partner von einst zu erreichen, um etwas über die Lage in den Städten zu erfahren. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Siena

Meine Freundinnen in Siena teilten mir mit, dass die Lage auch bei ihnen angespannt ist, aber nicht so dramatisch wie im Norden des Landes. Mit den Ausgangsbeschränkungen habe man sich inzwischen arrangiert. Selbst der Schulunterricht per Internet funktioniere erstaunlich gut. Die meisten Menschen gehen einmal in der Woche zum Einkaufen. Ansonsten seien sie zu Hause. Meine Freundinnen hatten als letzte Meldung in Erinnerung, dass etwa 20 Menschen in Siena auf den Intensivstationen der Krankenhäuser der Stadt liegen. In sechs bis sieben Fällen hätten die Ärzte den Erkrankten nicht mehr helfen können. Am Ende des Telefongespräches wünschten wir uns gegenseitig alles Gute, und ich darf Sie alle herzlich von den Freundinnen aus Siena grüßen. Wir waren uns einig, dass wir uns die Vorfreude auf unser Wiedersehen aus Anlass unserer festlichen Veranstaltung zum Jubiläum der Weimarer Bürgerreisen von niemandem nehmen lassen. Auch nicht von einem Virus ...

Hämeenlinna

In Hämeenlinna konnte ich mit meinem Partner der Bürgerreise von 2011, Kari Kolehmainen, sprechen. In Hämeenlinna rechnet man damit, dass ab diesem Wochenende die Region um die Hauptstadt Helsinki für Ein- und Ausreisen gesperrt wird. In und um Helsinki sei die Lage in Finnland am kompliziertesten. Die Zahlen im Lande insgesamt seien im Verhältnis noch sehr niedrig, aber niemand könne den Bürgern sagen, ob dies auf Dauer so bleibt. Kari Kolehmainen wünscht uns allen gute Gesundheit und freut sich auf unser Wiedersehen in Weimar. Egal wann es auch sein wird....

Blois

In Blois habe ich Eugene Heim per Telefon erreicht. Er war über viele Jahre der Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft Blois – Weimar. Die Lage in der Stadt ist noch hoffnungsvoll.... Er nannte es wörtlich „wir sind in Blois noch gut dran“. Natürlich gelten in Blois auch die Vorschriften wie landesweit. Das heißt, man muss ein Formular ausfüllen, wenn man die Wohnung nach draußen verlassen will und muss auch einen driftigen Grund in das Formular eintragen, z.B. zum Einkaufen. Maximal kann man das Haus/die Wohnung für eine Stunde am Tag verlassen. Unsere Partnerstadt hat noch keinen Corona-Krankheitsfall zu verzeichnen… Ganz im Gegensatz zur schwierigen Situation im Norden und Osten von Frankreich.

Trier

In Trier im Bundesland Rheinland-Pfalz ist die Lage schon angespannter, wenn auch noch nicht so kompliziert wie in der Gesamtlage. Nach letzten Erkenntnissen meines Gesprächspartners sind wohl sieben Mitmenschen an die Sauerstoffgeräte in den Trierer Krankenhäusern angeschlossen.

Zamosc

Meine vorliegenden Kontaktdaten zu den ehemaligen Partnern bei der Vorbereitung der Bürgerreise 2013 greifen nicht mehr. Entweder sind sie neu vernetzt oder sie sind nicht mehr in ihren alten Funktionen beschäftigt. Für mich besteht keine Kontaktmöglichkeit. Hoffen wir für die polnischen Partner, dass auch sie die Situation bestmöglich meistern.

Galway – Ziel der 25. Bürgerreise in Europa 2020

Man muss wissen, dass Irland ein ganz schwach entwickeltes Gesundheitswesen hat. Deshalb haben die Behörden in vorbildlicher Weise sehr früh auf Anzeichen reagiert und die Schulen sehr früh geschlossen. Es gibt noch keine kompletten Ausgangsbeschränkungen, berichtete meine Gesprächspartnerin Martina, aber wie bei uns sei alles auf Null gestellt. Das führt auch in Irland/Galway zu komplett geschlossenen Restaurants, Hotels, Reisebüros und Busfirmen.... Inzwischen gibt es etwas über 1000 Fälle von Erkrankungen, die nach Auskunft meiner Gesprächspartnerin ihren Ursprung in Italienreisenden hatten, bevor dann die innerirische Ansteckungsgefahr immer größer wurde. Auch dort scheint jetzt die Sonne. Und mit der Sonne komme die Hoffnung wieder, dass diese weltweite Krise bald ein Ende findet und sie auch die Weimarer Bürgerreisenden begrüßen können.... Die Freude auf unseren Besuch im Kulturstadtjahr von Galway ist bei den Partnern noch immer groß.

Hartmut Eckhardt organisiert und leitet die Weimarer Bürgerreisen seit ihrem Beginn 1995.