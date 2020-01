In den verborgenen Fundus der Depots eintauchen

Kein Platz blieb frei beim Neujahrsempfang der Weimarer Kunstgesellschaft am Dienstagabend im Stadtschloss. Das Kaminzimmer platzte förmlich aus allen Nähten, viele mussten mit Stehplätzen vorlieb nehmen. Überwältigt von der gewaltigen Resonanz zeigten sich Vereinsvorsitzender Gregor Seiffert und Gastrednerin Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. Zum Jahresende hat die Kunstgesellschaft nach Angaben ihres Vorsitzenden noch einmal großen Zuwachs erhalten, so dass die Zahl ihrer Mitglieder jetzt auf 211 gestiegen ist. Herumgesprochen hat sich längst das exquisite Jahresprogramm, das in Kooperation mit der Klassik Stiftung immer auch den Blick in gewöhnlich „Verschlossenes“ zeigt. Experten geben Auskunft aus erster Hand, Exkursionen und gesellige Zusammenkünfte befördern den Vereinszusammenhalt überdies. Bereits der Namenszusatz des Vereins „Von Cranach bis Rohlfs“ verweist dabei auf ein Spektrum von 400 Jahren Weimarer Kunstgeschichte, welchem sich der Verein in seinen Veranstaltungen zuwendet.

Ulrike Lorenz gab den Mitgliedern Einblick in die wichtigsten Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar 2020. Im ersten Halbjahr stehe insbesondere „Friedrich Nietzsche – Superstar“ im Mittelpunkt. „Eine solche Wirkung für einen Philosophen kann man sich nur wünschen“, meinte Lorenz. In groben Zügen umriss sie die Themenschwerpunkt für 2020. Ihr komplettes Jahresprogramm stellt die Klassik Stiftung bei der Jahrespressekonferenz am 5. Februar vor. Neben vielen Vorhaben bleibt unbestritten, dass die Sanierung des Stadtschlosses viel Kraft bündelt. „Wir haben eine Menge zu tun“, bekannte Ulrike Lorenz.

In ihr Jahresprogramm gestartet war die Weimarer Kunstgesellschaft bereits am 12. Januar mit einer Exkursion nach Gotha, „Keramische Horizonte“ eröffneten sich den Teilnehmenden bei einer sachkundigen Führung durch die Sammlung der Lotte-Reimers-Stiftung.

Gemälde von Theodor Hagen und Briefe erworben

Auch mit Ankäufen mehrt die Kunstgesellschaft den Kunstgenuss in Weimar. So konnte das Gemälde „Niedergrunstedt“ von Theodor Hagen aus Privatbesitz für 3500 Euro erworben werden. Das Bild ist nach den Worten von Gregor Seiffert in einem sehr guten Erhaltungszustand. Auch konnte die Weimarer Kunstgesellschaft in Kooperation mit der Freundesgesellschaft des Goethe-Schiller-Archivs Briefe von Schülern Theodor Hagens an ihren Professor erwerben. Weitere Ankäufe seien in Planung.

Insgesamt 17 Veranstaltungen listet der Jahreskalender auf, – Vorträge, Führungen, Exkursionen und das beliebte Sommerfest. Gregor Seiffert stellte die einzelnen Veranstaltungen gemeinsam mit seinen Stellvertretern Jens Riederer und Gert-Dieter Ulferts sowie Antje Neumann-Golle vor. Die Kunsthistorikerin wird im Mai die Exkursion „Auf den Spuren von Henry van de Velde in Chemnitz“ begleiten. Eine zweitägige Exkursion wird die Kunstfreunde im August noch einmal in die Museumslandschaft Hessen-Thüringen führen, wo sie dessen Direktor Martin Eberle empfängt und sachkundig begleitet.

Gleich vier Mal öffnet sich für die Kunstgesellschaft ansonsten „Verschlossenes“: So wird Frank Simon-Ritz, Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni Weimar, am 27. Februar durch die Bauhausbibliothek mit Beständen der Kunstschule führen. Bis Oktober müssen Kunstfreunde sich gedulden, um bei einer Führung durch das Zentrale Museumsdepot der Klassik Stiftung „Gemälde des Hofmalers Christian Richter (1787-1667)“ kennenlernen zu können. Nicht eben alltägliche Einblicke gewinnen Mitglieder der Kunstgesellschaft im November bei Besuchen in der Grafik-Restaurierungswerkstatt der Klassik Stiftung Weimar im Schloss. Alljährlich ein Höhepunkt im Vereinsleben ist das Sommerfest, das am 11. Juli in Schloss Belvedere mit einer Führung durch die Ausstellung „Gesellige Teekultur im 18. Jahrhundert“ gefeiert wird. Dabei werde auch über die Planungen der Stiftung zur Bundesgartenschau 2021 berichtet. „Hinaus in die Natur“ geht es am 21. Juni mit Gabriele Oswald auf den Spuren von Alfred Ahner. Ein vielseitiges Programm, das einmal mehr unterstreicht: „Kunst macht Freu(n)de“.