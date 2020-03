Am Thüringenkolleg in Weimar ist „Homeschooling“ angesagt

Annett Juvier ist neue Leiterin des Thüringenkollegs. Und ist durch die Corona-Krise gleich in besonderer Weise gefordert. „Alle Kollegiaten haben Hausaufgaben bekommen, und wir sind über Mail und Telefon in Kontakt“, berichtet Annett Juvier. Fünf von derzeit 81 Kollegiaten dürfen mit einer Ausnahmeregelung weiterhin im Internat wohnen. Für alle sei der Kontakt eingeschränkt. Gleichwohl sei die Stimmung gut.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Wegen der Corona-Krise muss leider der traditionelle Tag der offenen Tür am Kolleg ausfallen und damit auch die Möglichkeit, Kontakt zu künftigen Kollegiaten zu knüpfen, bedauern die Schulleiterin und ihr Team. „Wir möchten aber jedem Interessierten die Möglichkeit geben, sich telefonisch bei uns zu melden, um offene Fragen zu klären“, betont Annett Juvier. Dazu sei die Schule von Montag bis Freitag zwischen 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar (03643 / 83150). Aufgenommen werden können zum neuen Schuljahr mindestens 30 neue Kollegiatinnen und Kollegiaten.

Mit fast 30-jähriger Tradition haben dort bereits mehr als 1600 Kollegiaten die Chance genutzt, um das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Das nötigt der neuen Kollegleiterin großen Respekt ab. Zumal einige von ihnen kleine Kinder haben und Familie und Schule unter einen Hut bringen müssen. „Dass man es trotzdem gemeinsam schaffen kann“, belegt die stattliche Zahl an Absolventen. „Ich möchte die Kollegiaten dabei unterstützen, auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur nachzuholen“, erklärt Annett Juvier. Sie unterrichtete bis 2012 am Schiller Gymnasium und kannte das Kolleg bereits vor ihrer Bewerbung gut. Ihr Amt übernahm die Lehrerin für Sport und Geschichte und Fachtrainerin bei der DLRG Weimar (Behindertensport Schwimmen) am 16. März. Zuvor war Annett Juvier Referentin für Sport und Gesundheitsförderung im Thüringer Institut für Lehrerfortbildung.

Mit der Besetzung der Schulleiterstelle kann durch die neue Kollegleiterin auch Sport in die Stundentafel aufgenommen werden. Regulären Sportunterricht habe es am Kolleg seit mindestens 20 Jahren nicht mehr gegeben, weiß Annett Juvier.

Somit erhöhen sich die Wahlmöglichkeiten für die Kollegiaten in der Qualifikationsphase. Auch hofft Annett Juvier, dass das Kolleg bald wieder ein Computerkabinett bekommt. Außerdem ist durch Neubesetzung der Schulleiterstelle eine gezielte Förderung von Kollegiaten mit Migrationshintergrund wieder möglich, und es gibt mehr individuelle Fördermöglichkeiten. Auch könnten wieder Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge angeboten werden.

15 Lehrer und die neue Kollegleiterin erwarten die jungen Leute zum neuen Schuljahr. Anmeldungen müssen bis zum 31. März mit tabellarischem Lebenslauf und beglaubigten Zeugniskopien eingereicht werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahmeprüfung gibt es noch keine verbindlichen Aussagen.