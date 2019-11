Julian gewinnt mit dem „Spatz“ die Saalwette

Eine spektakuläre Aktion krönte am Samstagabend das Kirmes-Comeback in Bechstedtstraß: Die Nauendorfer Kirmesgesellschaft hatte gewettet, die Gastgeber würden es nicht schaffen, drei Runden mit einem Moped durch den Saal der Gemeindeschänke zu drehen. Woraufhin Kirmesbursche Julian Lehmann nach Hause eilte, seinen alten Simson-„Spatz“ holte und zur Gaudi der mehr als 200 Kirmestanz-Besucher durch den Saal knatterte – natürlich mit Einverständnis der Wirte Christoph Mulik und Steve Sieder. Die Gastgeber haben damit nächstes Jahr bei der Nauendorfer Kirmes freien Eintritt.

Insgesamt lief das erste Kirmes-Wochenende seit 2015 so gut, dass die Organisatoren darüber nachdenken, im nächsten Jahr wieder ein vollwertiges Programm auf die Beine zu stellen – mit einem zweiten Tanzabend am Freitag, der sich mit Discomusik vor allem an jüngeres Publikum richtet, sowie Frühschoppen am Sonntag mit Blasmusik. Die Gemeindeschänke-Wirte wären gern dazu bereit. Auch die acht Pärchen sowie Burschenvater Tobias Wehr hatten eine Menge Spaß.