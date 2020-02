Weimar. Eine 19-Jährige ist von einem jungen Mann in Weimar verfolgt worden. Er kam ihr dabei immer wieder näher, bedrängte und berührte sie. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Frau in Weimar belästigt – Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau in Weimar belästigt – Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Eine 19-Jährige und ein junger Mann sind in den frühen Morgenstunden des 9. Februar im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße/Jorge-Semprun-Platz in Streit geraten. Der Mann verfolgte sie über eine längere Zeit durch die Stadt, bedrängte sie und fasste sie auch immer wieder an.

Die Kriminalpolizei Weimar sucht Zeugen, die die junge Frau an diesem zeitigen Sonntagmorgen vor zwei Wochen in Begleitung des Mannes gesehen haben. Wer hat in der Nähe des Bauhausmuseums und den umliegenden Straßen einen Mann gesehen, auf den die folgende Beschreibung zutrifft?

ungefähr 25 bis 30 Jahre alt

knapp 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank

dunklere Hautfarbe

dunkle Haare

dunkle sportliche Kleidung

Die Kriminalpolizei Weimar bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 03643-8820.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: