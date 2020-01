Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junges Theater startet erstes Klassenzimmerstück

Mit seiner ersten Premiere im Jahr 2020 betritt das Junge Theater im Stellwerk Weimar am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, neues Terrain. Zum ersten Mal zeigt das Stellwerk Weimar ein Klassenzimmerstück. Mit diesem wird es ab Februar durch Schulen in Weimar und Weimarer Land touren. Im Anschluss an die Aufführung folgt jeweils eine auf die Inszenierung und die Thematik abgestimmte Nachbereitung mit den Schülerinnen und Schülern.

Das Stück „WiLd!“ von Evan Placey erzählt vom Anderssein und zeitgleich davon, wie wir uns alle darin wiederfinden. Es stellt in Frage, was eigentlich normal ist und wie richtiges und falsches Verhalten aussehen. In der Regie von Regine Heintze – erzählt mit Tempo und Witz, dynamisch und spielerisch – lässt es die Zuschauenden eintauchen in die Gedanken- und Gefühlswelt eines Jungen mit ADHS-Diagnose. Von niemandem fühlt er sich verstanden, nur bei den fleißigen kleinen Tieren findet er Zuflucht und Ruhe. Manchmal summen die Bienen auch in Billys Kopf und zwar viel schneller, als er hinterher kommt.

Eine Aufführung mit anschließender Nachbereitung dauert nach Angaben aus dem Stellwerk zwei Schulstunden und wird empfohlen ab Klassenstufe 7. Termine und Uhrzeiten für Schulvorstellungen können individuell vereinbart werden. Interessierte Lehrkräfte wenden sich per E-Mail an theaterpaedagogik@stellwerk-weimar.de.

Die Erstaufführung findet einmalig in der Spielstätte des Stellwerk Weimar im Kulturbahnhof Weimar statt. Der Eintritt beträgt neun Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten hierfür können unter 03643/490800 oder per Mail (karten@stellwerkweimar.de) reserviert werden.