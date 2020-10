Umpferstedt/ Isserstedt. Das letzte noch vermisste Känguru im Weimarer Land konnte immer noch nicht eingefangen werden. Am Montag wurde es gleich zweimal gesichtet.

Känguru „Paul“ irrt weiter umher: Jetzt wurde es in Jena gesichtet

Känguru „Paul“ aus Wiegendorf im Weimarer Land bleibt weiter verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das letzte noch vermisste Känguru am Montag gegen 19 Uhr auf einem Feld in der Nähe der Tankstelle Umpferstedt und später in Isserstedt Nähe Globus gesichtet.

Die Halterin wurde verständigt. Das Einfangen des Tiers gestaltet sich jedoch weiterhin schwierig.

Unbekannte hatten das Känguru-Geheges in Wiegendorf geöffnet. Alle anderen Tiere konnten schnell eingefangen werden. „Paul“ ist jedoch erst ein halbes Jahr alt und bleibt verschwunden.

