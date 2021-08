Legefeld. Das Legefelder Senioren-Café beginnt am 3. September bereits um 14 Uhr im Vereinshaus.

Das nächste Senioren-Café in Legefeld beginnt am Freitag, 3. September, um 14 Uhr – also früher als sonst. Gast an der Kaffeetafel im Vereinshaus ist nach Angaben von Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (weimarwerk) die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann. Sie stehe für Fragen und Anregungen bereit.