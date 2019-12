Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kamingeflüster zurück im Schießhaus

Sie nennen es Luxus für die Seele und laden dazu ein, jene Zeit musikalisch zu genießen, in der das Jahr noch in den Kinderschuhen steckt. Die Weimarer Band „Princess Jo“ startet auch 2020 mit ihrem „Kamingeflüster“ ins neue Jahr.

Für das Programm tauchen Sängerin Jorita Solf und ihre Musiker Burkhard Schnierer (Gitarre), Michael Solf (Keyboard), Matthias Kramp (Bass) und Christian Kühn (Schlagzeug) stets nach Perlen internationaler Songpoeten und interpretieren sie neu: sehr emotional, mal ernsthaft oder mal mit einem Augenzwinkern. Das gilt auch für die Songs aus der Feder von Jorita Solf in deutscher Sprache, etwa für „Boot auf dem Meer“ oder für „Der Trend geht zum dicken Mann“. – Mit Sänger Franky Karlson präsentiert das „Kamingeflüster“ zudem wieder einen musikalischen Gast.

Seit 14 Jahren ist die Kamingeflüster-Konzertreihe in Thüringen und Hessen beheimatet. Auch diesmal füllt sie wieder 14 kleinere und größere Säle in Heiligenstadt, Eschwege und Weimar. In der Kulturstadt macht „Princess Jo“ dabei nun das dritte Jahr Station.

Die Konzerte finden am 17. und 18. Januar 2020 im Schießhaus statt. Dort steht zudem James-Catering als Veranstaltungspartner bereit, um die Gäste an einem gelungenen Abend zu bewirten. Konzertkarten zu 29 Euro, die auch ein musikalisches Weihnachtsgeschenk sein könnten, gibt es im Vorverkauf in der Eckermann-Buchhandlung Weimar an der Marktstraße.