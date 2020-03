Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein „Tag der Astronomie“

Eigentlich wollte auch die schulübergreifende Astro-AG des Schillergymnasiums Weimar am Samstag, 28. März, am jährlich stattfindenden bundesweiten Astronomietag teilnehmen. „Daraus wird nun leider nichts“, bedauert Lehrer Mario Koch auch in Hinblick auf die Vorbereitung von Vorträgen und weiteren Beiträgen. Gleichwohl ruft er Hobby-Astronomen und weitere Interessierte ab 20 Uhr zum astronomietag@home vom Balkon oder aus dem Garten auf. Er verweist auf die am südlichwestlichen Horizont über der schmalen Sichel des Mondes zu sehende Venus und die kleine Sterngruppe der Plejaden, auch als Siebengestirn bekannt.

Weitere Infos unter https://astronomietag.de/