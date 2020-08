Tiefurt. Beim Sommertheater Tiefurt gibt es am Sonntag, 2. August, mit „Ritter Rost“ eine Aufführung für Kinder.

Kindertheater auf der Ilm-Insel in Tiefurt

Das Sommertheater Tiefurt startet am Sonntag, 2. August, 16 Uhr, mit einer Aufführung für Kinder in seine letzte Woche: Auf der Ilm-Insel führt das Theater con Cuore für Kinder ab 4 Jahren „Ritter Rost“ auf. Finale ist von Donnerstag bis Samstag, 6. bis 8. August, jeweils 20 Uhr, mit „Schlamassel – Am Anfang war das (Ja-)Wort“.

Karten: Tel. (03643) 8789217,E-Mail: info@sommertheater-tiefurt.de