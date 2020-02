Alexander Voynov spielte am Sonntag zum musikalischen Faschingsgottesdienst in Weimar-West auf dem russischen Akkordeon Bajan.

Weimar. Feier und Gottesdienste in der Herz-Jesu-Gemeinde sowie im Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in West.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchgemeinden begehen Fasching

Eigene Akzente haben die Kirchgemeinden zur Hochsaison der närrischen Zeit gesetzt. Im evangelischen Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in Weimar-West hatte Pfarrerin Dorothea Knetsch am Sonntag zum musikalischen Gottesdienst eingeladen. Inmitten von Faschingsmasken spielte zu Texten, die sie vortrug, Alexander Voynov auf dem russischen Akkordeon Bajan.

Die katholische Kirchgemeinde feiert am Wochenende unter dem Motto „In Herz Jesu Garten gedeihen viele Arten“ im Otto-Neururer-Haus. Den Abschluss bildeten am Sonntag ein Gottesdienst in der Pfarrkirche, bei der Kostüme ausdrücklich erwünscht waren, sowie ein Brunch mit Programm im Gemeindezentrum.